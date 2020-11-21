Mazıdağı'nda engelli vatandaşlara 'pano' engeli
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Mazıdağı'nda engelli vatandaşlara 'pano' engeli

21.11.2020 14:30 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:35
Mazıdağı'nda engelli vatandaşlara 'pano' engeli

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde engelli bireyler, kaldırım giriş taşlarının bozuk olması ile elektrik pano ve direklerinin kaldırım ortasında bulunmasına sitem etti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde engelli bireyler, kaldırım giriş taşlarının bozuk olması ile elektrik pano ve direklerinin kaldırım ortasında bulunmasına sitem etti.

Günlük yaşamda ihtiyaçlarını karşılamak ve seyahate çıkmak üzere kaldırımlarda engelli bireyler için yapılan kısmı kullanmak isteyen engelli bireyler, kaldırım girişlerinde taşların yerinden çıkmış olması ve kaldırım ortalarında elektrik pano ve direklerinin bulunmasından geçişte zorluk yaşıyor. Kayalar Mahallesi'nde ikamet eden engelli vatandaş Oya Öztemel, kendisi gibi arkadaşlarının da kaldırımları kullanırken zorluk yaşadıklarını ve araç geçişlerinin sık olmasından dolayı kendisine araba çarpmasından korktuğu için dışarıya çıkmadığını söyledi. Öztemel, "Günlük hayatta ihtiyaçlarımı gidermek üzere evden dışarı çıktığımda kaldırımlarından gitmek istediğimde güçlük yaşıyorum. Özellikle de kaldırım ortasında dikilen elektrik pano ve lamba direkleri ile kaldırım girişlerinin bozuk vaziyette olması biz engelli bireyleri hezimete uğratıyor. Zaten kış ayları yaklaşıyor. Bu durumda ilerleyen sürede büyük sıkıntılarla karşılaşacağımızı gösteriyor. Yetkililerin bir an önce bu sorunlara çözüm bulmasını istiyoruz. Umarım bir an önce bizi yıpratan bu sorunlara bir çözüm bulunur. Benim gibi arkadaşlarım da her gün aynı sorunlarla karşılaşıyor" dedi. - MARDİN

Mazıdağı'nda engelli vatandaşlara 'pano' engeli
Mazıdağı'nda engelli vatandaşlara 'pano' engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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