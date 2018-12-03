Mazıdağı'nda Engelli Öğrenciler Gösteriler Sundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler gösteriler sundu.

Mazıdağı'nda 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla Mimar Sinan Konferans Salonunda program düzenlendi.

Kaymakamı Mustafa Dinç'in de katıldığı programın açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şiirler okundu.

Programda, Mimar Sinan İlkokulu özel eğitim sınıfı, Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Mazıdağı Özel Sevgi Diyarı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.

Kaymakam Dinç, programın ardından eşi Belgizar Dinç ile bazı engellileri evinde ziyaret etti.