Mazıdağı'nda Elektrik Panosu Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi

MARDİN'in Mazıdağı ilçesi Karşıyaka mahallesinde, 400 KVA gücündeki trafoya ait pano, aşırı yüklenmeden dolayı yanarak kullanılmaz hale geldi. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, mahalle veya köylerdeki trafoların koruyucu unsuru olan elektrik panolarına ülke standartlarına uygun sigorta sistemleri konulduğunu belirterek, "Termik Manyetik Şalter (TMŞ) olarak isimlendirilen söz konusu sigortalar, trafoya zarar verecek düzeyde yük oluştuğunda trafoyu yanmaktan korumak amacıyla devre dışı bırakıyor. Böylece oluşacak zararlar en aza indirilirken, yetkililer sistemi yeniden devreye alabiliyor. Buna rağmen elektriklerin kısa süreli bile olsa kesilmesini istemeyen kişiler, hayatlarını riske atarak bu sigorta sistemine müdahale ediyor ve sigortayı devre dışı bırakıyor. Bunun sonucunda oluşan aşırı yük nedeniyle ısınan, koruma sistemi devre dışı bırakılmış trafolar yanarak kullanılamaz hale geliyor. Kısa süre önce standartlara uygun sigorta sistemi sökülen, yenisinin takılmasına ise izin verilmediği için trafo yangını yaşanan Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yeni bir trafo yangını daha yaşandı. Karşıyaka mahallesini besleyen 400 KVA gücündeki trafoya ait pano, aşırı yük nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında art arda yaşanan patlamalar mahallede korkuya neden oldu" denildi. Açıklamada, yangının akımın kesilmesinin ardından söndürüldüğü ifade edilerek, "Yangın, enerjinin kesilmesinin ardından söndürülürken, mahalleli mağdur olmasın diye aynı gün yanan pano ve kablolar yenilenerek buraya yeniden enerji verildi. Trafolara yapılan her türlü dış müdahale insanların canına mal olabilir, ölümlü veya yaralanmalı kazayla sonuçlanabilir. Kimsenin elektrik trafo, pano ve sistemlerine hiçbir şekilde müdahale etmemesi gerekmektedir. Bilinçsiz bir şekilde sınırsız enerji talep etmenin kimsenin hakkı değil. Herkesin bu konuda bilinçli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - Mardin