Mazıdağı'nda çocuklar 23 Nisanı evlerinde kutladı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladı.

Her yıl okullarda şenlik ve coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl korona virüs tedbirleri nedeni ile evlerde kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan yüzlerce çocuk, evlerin pencerelerini Türk bayrakları ve balonlar ile donatarak renkli görüntüler oluşturdu. Renkli kostümler giyen çocuklar, şiir, şarkı ve İstiklal Marşı okudu. Aileler ise çocuklarının 23 Nisan sevincini telefon ile kaydederek, sosyal medya hesaplarında paylaştı. - MARDİN

Kaynak: İHA