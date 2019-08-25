Mazıdağı'nda çıkan yangında 300 dönüm ağaçlık alan kül oldu

25.08.2019 10:27

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayda 300 dönümlük ağaçlık alan kül oldu.



Edinilen bilgilere göre, ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.



300 dönümlük ağaçlık alanın küle döndüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA