Mazıdağı'nda bisiklet grubundan örnek davranış - Mazıdağı'nda bisiklet grubundan örnek davranış Mardin'in Mazıdağı ilçesinde memurundan öğrencisine üyelerden oluşan Mazıdağı Bisikletçiler Grubu, bisikletleriyle doğayı karış karış gezerken örnek bir davranışa imza attı.

- Mazıdağı'nda bisiklet grubundan örnek davranış

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde memurundan öğrencisine üyelerden oluşan Mazıdağı Bisikletçiler Grubu, bisikletleriyle doğayı karış karış gezerken örnek bir davranışa imza attı. Mazıdağı Bisikletçiler Derneği üyeleri, 'Çöp Benim Değil Ama Doğa Benim" diyerek bir akım oluşturmaya başladı.

MABİD üyeleri, bisikletleriyle seyahat ettikleri mekanları öncesinde temizleyerek daha sonra durdukları noktayı temiz bırakarak ayrılıyor. Son olarak Mazıdağı ilçesine bağlı Gürgöze Mahallesi'nde bulunan ziyaret havuzu çevresinde bulunan çöp ve atık maddeleri çöp poşetlerine dolduran MABİD üyeleri, 10 büyük boy çöp poşetini çöplerle doldurdu. MABİD üyesi Şehmus Özdemir, farkındalık faaliyetleriyle, topluma karşı örnek olmaya gayret etiklerini kaydetti. Özdemir, "Memuru, esnafı ve öğrencisiyle beraber oluşturduğumuz bu topluluktan bizler, 'Çöp Benim Değil Ama Doğa Benim' sloganıyla güzel bir akım başlatıyoruz. Bizler topluluk üyeleri olarak ziyaret ettiğimiz noktalarda bulunan çöpleri toplayıp, kendimizin de oluşturduğu çöpleri birlikte doğanın kirlenmemesi ve temiz kalması amacıyla topluyoruz. Evet çöpler bizim olmayabilir ama bizler için olan bu doğaya sahip çıkmalıyız. Her birimiz kendi sağlığımız ve yaşantımız için biraz daha duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizler bisiklet topluluğu olarak şikayet edilen değil, vatandaşlara örnek olacak bir topluluk olmaya doğru gayret etmeye çalışıyoruz" dedi.

Gürgöze Mahallesi'de bulunan havuz başına gelerek hayal kırıklığına uğradığını ifade eden bisiklet grubu üyelerinden Emrullah Akpolat ise havuz ve etrafının çöplerle birikmesinin hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi. Akpolat, "Buraya ilk geldiğimizde hayal kırıklığına uğradım, böyle güzel bir yerin çevresinin çöple dolu olması beni ve arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğrattı. Çöp bizim değil ama doğa bizimdir. Bunun için bizler bisiklet grubu olarak elimizden geleni yapmış bulunmaktayız ve yapmaya da gayret ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA