Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi, 413 ada 1 nolu parsel ve 435 ada 1 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Duyurusu.

Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi, 413 ada 1 nolu parsel ve 435 ada 1 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Duyurusu. Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14. 07.

Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi, 413 ada 1 nolu parsel ve 435 ada 1 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Duyurusu. Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14. 07. 2021 tarihli ve 2021/127 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi, 413 ada 1 nolu parsel ve 435 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar kanununun 8. Maddesigereği Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının web sayfasında ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının ilan tahtasına 1(bir) ay asılmak suretiyle ilan edilmiştir. İlgili Nazım İmar Planına ulaşmak için

Kaynak: Habermetre