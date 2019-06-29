Mazıdağı'da eğitim semineri
Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma trafik ekipleri tarafından kamu kurumda görev yapan şoförlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma trafik ekipleri tarafından kamu kurumda görev yapan şoförlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.
İlçe Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine, 22 sürücü katıldı.
Seminerde, polis memuru Samet Sarıkaya trafikte emniyet kemeri takmanın önemine işaret ederek, şoförlere trafik kuralları konusunda bilgi verdi.
Kaynak: AA
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