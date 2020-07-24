Mazıdağ'da elektrik kesintisi uygulanacak
Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki 27 mahallede elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki 27 mahallede elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mazıdağı Etifosfat Trafo Merkezi şalt sahasında yüklenici firma tarafından tesis çalışmaları yürütüleceği belirtildi.
Bu çalışmalar doğrultusunda bugün 09.00-17.00 ile 25 Temmuz Cumartesi günü 08.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mazıdağı ilçesinde Aksu, Arıköy, Atalar, Derecik, Duraklı, Ekinciler, Evciler, Gümüşpınar, Gürgöze, Karaalani, Kebapçı, Kemerli, Meşeli, Ortaklı, Sağmal, Tanrıyolu, Tarlacık, Ulutaş, Yalınağaç, Yağmur, Yeşilköy, Yukarıkonak, Çayönü, Ömürlü, Ürünlü, İkisu ve Şanlı mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecek."
Kaynak: AA