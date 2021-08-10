Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi
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Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi Bodrum'un Mazı Mahallesi yolunda tekrar alevler yükseldi.

Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi

MUĞLA - Bodrum'un Mazı Mahallesi yolunda tekrar alevler yükseldi. İş makinası yangını söndürmek için alevlerle mücadele etti.

3 gün önce yangının son bulduğu Bodrum'un Mazı Mahallesi yolunda tekrar alevler yükseldi. Yanan bölgenin hemen yanında çıkan yangına ilk etapta iş makinaları kontrol altına almaya çalıştı. Bir kepçe alevlere dalarak büyük cam ağaçlarını alevlerin arasından çıkardı. Yol kenarında bulunan çam ağaçları daha önceden alevlerin karşıya sıçramaması kesildiği için yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Alevler ise metrelerce yükselmesi karşı olmana sıçramasından dolayı vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi
Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi
Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi
Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi
Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi
Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi
Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi
Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi
Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi
Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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