Mazı Mahallesi yolundaki dağlık alan yeniden alev aldı
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Mazı Mahallesi yolundaki dağlık alan yeniden alev aldı

Mazı Mahallesi yolundaki dağlık alan yeniden alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi yolunda yeniden alevlenen bölgede itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi yolunda yeniden alevlenen bölgede itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Milas'ın Beyciler mahallesinde başlayıp Bodrum'a ulaşan evler Mazı Mahallesi'nde evlere ve araçlara zarar vermişti. Bölge tahliye edilirken, ekipler alevlere müdahale ederek kontrol altına almıştı. Mazı Mahallesi yolunda alevler tekrar parlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini engellemeye çalışıyor. - MUĞLA

Mazı Mahallesi yolundaki dağlık alan yeniden alev aldı
Mazı Mahallesi yolundaki dağlık alan yeniden alev aldı
Mazı Mahallesi yolundaki dağlık alan yeniden alev aldı
Mazı Mahallesi yolundaki dağlık alan yeniden alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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