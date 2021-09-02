Mazhar Alanson'un acı günü! İlk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
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Mazhar Alanson'un acı günü! İlk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti

Mazhar Alanson'un acı günü! İlk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Hale Alanson'un ölüm haberini eski eşi Mazhar Alanson duyurdu.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Hale Alanson'un ölüm haberini eski eşi Mazhar Alanson duyurdu.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

Eski eşinin fotoğrafını paylaşan ünlü müzisyen, "İlk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

 Mazhar Alanson ile Hale Alanson'un Eda ve Hilmi adında iki oğlu bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet

Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
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Mazhar Alanson'un acı günü! İlk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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