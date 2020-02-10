Mazhan Alanson: Cem Yılmaz ile görüşemiyoruz
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Mazhan Alanson: Cem Yılmaz ile görüşemiyoruz

Usta sanatçı Mazhan Alanson, Number1 FM ve televizyonunda yayınlanan Kadir Çetin'in sunduğu 'Star' porgramına konuk oldu. Rahatsızlığı nedeniyle evden internet yayını ile porgrama konuk olan Alanson, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar hakkında çarpıcı ifadeler kullandı

10.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:41
Mazhan Alanson: Cem Yılmaz ile görüşemiyoruz

Sinema sektörü ve ile olan dostluğu hakkındaki soruları da yanıtlamayan Alanson, "Cem sinema için güzel şeyler yaptı. Pahalı prodüksüyonların yapılabileceğini gösterdi." dedi.& ;

Recep İvedik hayranı çıktı!

Sözlerini sürdüren Alanson, "Aslında ben Recep İvedik hayranıyım. Recep İvedik'i üçer kez izlemişimdir. Şahan ile de daha tanışamadım. Cem ile sık görüşemiyoruz aslında. Ben zor biriyimdir, benimle çalışmak Cem'i yordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

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