Mazhan Alanson: Cem Yılmaz ile görüşemiyoruz

10.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:41

Sinema sektörü ve Cem Yılmaz ile olan dostluğu hakkındaki soruları da yanıtlamayan Alanson, "Cem sinema için güzel şeyler yaptı. Pahalı prodüksüyonların yapılabileceğini gösterdi." dedi.& ;

Recep İvedik hayranı çıktı!

Sözlerini sürdüren Alanson, "Aslında ben Recep İvedik hayranıyım. Recep İvedik'i üçer kez izlemişimdir. Şahan ile de daha tanışamadım. Cem ile sık görüşemiyoruz aslında. Ben zor biriyimdir, benimle çalışmak Cem'i yordu" ifadelerini kullandı.