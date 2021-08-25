MAZGALLARI ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
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MAZGALLARI ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da otomobilden akü, cadde üzerinden de demir mazgalları çalan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

ADANA'da otomobilden akü, cadde üzerinden de demir mazgalları çalan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüphelilerden Gökhan Ö.?nün hırsızlık suçlarından 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Olay, 18 Ağustos günü öğleden sonra Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen Gökhan Ö. (30) ve Erhan U. (30), park halindeki bir otomobilin aküsünü çaldı. İki arkadaş ardından bu kez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ne geçti. Burada cadde ve sokaklarda çalmak için demir mazgalları söken şüpheliler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Gökhan Ö. hakkında, daha önce işlediği hırsızlık suçlarından, 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MAZGALLARI ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
MAZGALLARI ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
MAZGALLARI ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
MAZGALLARI ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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