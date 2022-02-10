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Mazgallarda temizlik çalışması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mazgallarda temizlik çalışması yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok noktasında bulunan mazgallarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok noktasında bulunan mazgallarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan mazgallar başta olmak üzere mahallelerdeki mazgallarda biriken atıkları temizledi. Oluşan ani yağışlar nedeniyle dolan mazgallarda yapılan temizlik çalışması ile oluşabilecek sorunların önüne geçildi. Temizlik İşleri çalışanları, mazgalların içine pet şişe, çöp gibi malzemelerinin atılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Ekipler çalışmaları kapsamında ayrıca karla mücadele çalışmaları sırasında yollara dökülen çakıl ve kumları da temizledi. - BİLECİK

Mazgallarda temizlik çalışması yapıldı

Mazgallarda temizlik çalışması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bilecik, Yerel, Haberler

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