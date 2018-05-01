Mazgala Sıkışan Kirpi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağmur suyu kanalı üzerindeki mazgala sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mazgala sıkışan kirpi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
MAZGALA SIKIŞAN KİRPİYİ GÖREN VATANDAŞLAR İTFAİYEYİ ARADI
Bağlık Eser Sokak'ta yağmur suyu kanalı üzerindeki mazgalda kirpinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
15 DAKİKALIK ÇALIŞMA SONRASI KİPRİ KURTARILDI
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla mazgalı genişleterek kirpiyİ kurtardı.
KİRPİ DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI
Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbar üzerine ekiplerin kısa sürede olay yerine gittiğini ve sıkışan kirpiyi kurtararak doğal yaşamına bıraktıklarını ifade etti.
YORUMLAR (5)
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Allah razı olsun kurtaranlardanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sakın o masum kirpiyi cahapelilere falan vermeyin yoksa rakıyla o hayvanı götürürler.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırSELAMİ DAYI : Sen dururken o hayvancığa zarar vermez "cahape"liler ,yobaz pislik.....sana hayvan diyeceğim ,hayvanlara hakaret etmek istemiyorum..Yayından Kaldır
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:))) Çok güzel bir haber.Merhamet ne güzel şeydir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Oda bir can. Yardimci olan ve kurtaran herkeze Tsk. Allah ragzi olsun .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır