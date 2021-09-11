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Mazgala kızan sendikacılar tesis sahibi ve oğlunu darp etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mazgala kızan sendikacılar tesis sahibi ve oğlunu darp etti

Aydın'dan Ankara'ya giden Türk Metal Sendikası üyesi grup, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde mola verdikleri dinlenme tesisinde bir arkadaşlarının ayağının mazgala sıkışmasına sinirlenerek işletmeci ve oğlunu darp etti.

Aydın'dan Ankara'ya giden Türk Metal Sendikası üyesi grup, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde mola verdikleri dinlenme tesisinde bir arkadaşlarının ayağının mazgala sıkışmasına sinirlenerek işletmeci ve oğlunu darp etti. Kavgayı gören baban oğlunu kurtarmak için girdiği arbedede yumrukların hedefi olurken, o anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Olay, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Aydın'dan sendika işleri için Ankara'ya giderken mola vermek için Birol Konak'a ait dinlenme tesisine Türk Metal Sendikası üyesi ve ailesini taşıyan 12 otobüs geldi. Burada ihtiyaçlarını gidermek için otobüsten aşağıya inen işçinin ayağı mazgala sıkıştı. Arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, tesis çalışanlarının yanına gelmesiyle pansuman edildi. Bazı işçiler ise arkadaşlarının ayağının sıkışmasına sinirlenerek 'Kim buranın yetkilisi, bunun hesabını vereceksiniz' şeklinde cümlelerle tartışma çıkardı. Tesis sahibi Birol Konak'ın oğlu Burak Konak (26) yardımcı olmak için gittiği sırada iddiaya göre işçiler tarafında başka yere götürülerek mazgalı gösterdikten sonra darp edildi. Can havliyle yaklaşık 40 kişilik grubun arasından kendini kurtaran oğul Konak, 'Baba beni kurtarın' diyerek yardım istedi. Oluşan arbede sonrası baba Birol Konak, oğlunu kurtarmak istediği sırada yumrukların ve tekmelerin hedefi oldu. Çalışanların kavgayı ayırması sonucu işçiler otobüslere binerek tesislerden ayrıldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otobüsü durdurarak olayı gerçekleştiren kişilerin bilgisini aldı ve ardından işçiler otobüsle yolculuklarına devam etti. Olay sonrası baba ve oğul hastaneye giderek darp raporu aldı.

"35 - 40 kişilik grup çocuğa önce saldırıyor"

Grubun çocuğunu kenara çekip darp etmeye başladığını belirten Birol Konak, "Tesisimize gelen Metal İş Sendikasının çalışanları yaklaşık 600 kişilik grup gayet sakin bir şekilde geldiler alış veriş yapıyorlardı. Biz de sendikayla yaptığımız görüşmelerde onların ricası üzerine indirim tanımladık. Ama maalesef içlerindeki 100 - 150 kişilik grup, arkadaşlarının ayağının mazgala sıkışması neticesinde 'kim buranın yetkilisi, bunun hesabını vereceksiniz' şeklinde cümlelerle çalışanlarımıza yetkiliyi sordular. Çalışan arkadaşlar biz içeride olduğumuz için onları oğlumun yanına getirdi. Oğlum da bu işleri çok bilmediği için kendilerine buyurun nasıl yardımcı oluruz diye söyledi. Bağırmalarına gerek olmadığını söyledi. Nasıl yardımcı olacağımızı söyledi. Buraya gel dediler çocuğu belli bir alana çektiler. Çocuğa mazgalı gösterdiler oda tamam dedi ben yetkili babamı çağırayım. O size yardımcı olsun dedi. Fakat aynı şahıslar önce sen gel yaralının ayağını gör sonra babanı çağırırsın diye çocuğu ölü bölgeye götürüyorlar. Oradaki 35 - 40 kişilik grup çocuğa önce saldırıyor orada, çocuk can havliyle kendini kurtarıp bize doğru, koşuyor, 'Baba beni kurtarın' diyor. Biz geliyoruz, aynı grup sayıları biraz daha artarak bize de şiddet uygulamaya, saldırıya geçiyorlar" dedi.

Öte yandan darp edilme ve arbede anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı - DENİZLİ

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