Mazgala düşen kedi yavrusunu zabıta kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mazgala düşen kedi yavrusunu zabıta kurtardı

Mazgala düşen kedi yavrusunu zabıta kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde mazgala düşen kedi yavrusunu zabıta ekipleri kurtardı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde mazgala düşen kedi yavrusunu zabıta ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Meltem Sokak üzerinde köpekten korkup mazgala düşen yavru kedinin sesini duyan Sincan Belediyesi Zabıta Amiri Lütfi Taşdemir, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi düştüğü mazgaldan kurtardı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü
Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü
Çocuklarını göremediği için intihara kalkışan adamın atlama anı anbean kamerada
Çocuklarını göremediği için intihara kalkışan adamın atlama anı anbean kamerada
Şoför, asılı kalan tırın içinde kurtarılmayı böyle bekledi
Şoför, asılı kalan tırın içinde kurtarılmayı böyle bekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Tan Taşçı Burcu Biricik Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mazgala düşen kedi yavrusunu zabıta kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 09:41:03. #1.14#

title