Mazgal kapağı hırsızlığı kamerada

BURSA'da bir motosikletlinin yoldaki mazgal kapağını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da bir motosikletlinin yoldaki mazgal kapağını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, cuma günü Mustafakemalpaşa ilçesi Tepecik Mahallesi Şehit Ali Uzel Caddesi'nde meydana geldi. Sepetli motosikletiyle caddeye gelen şüpheli, mazgal kapağını söktü ve aracına yükleyerek kaçtı. Hırsızlık olayı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan