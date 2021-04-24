Son dakika haber... Mazgal hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı
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Son dakika haber... Mazgal hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Mazgal hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı Gaziantep'te bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmında bulunan mazgalları sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde çalan 2 hırsız yakalandı.

Mazgal hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmında bulunan mazgalları sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde çalan 2 hırsız yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun mazgallarını 18 Nisan gecesi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde çalan 2 şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit eden Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 şüpheliden biri serbest bırakılırken S.N. isimli şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamerası kaydetti

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık anlarında zanlılar güvenlik kamerasının kendilerini çekmemesi için kullandıkları kamyoneti kendilerine siper etmeleri dikkat çekti. Zanlılar söktükleri mazgalları kamyonet kasasına yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Son dakika haber... Mazgal hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haber... Mazgal hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haber... Mazgal hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haber... Mazgal hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haber... Mazgal hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haber... Mazgal hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haber... Mazgal hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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