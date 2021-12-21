Mazgal hırsızı zabıta ve polisin ortak çalışmasıyla yakalandı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te geçtiğimiz gün bir mahalleden mazgal çalan hırsız, zabıta ve polisin ortaklaşa çalışmasıyla yakalandı.

Olay; 17 Aralık günü Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Devriye gezen zabıta müdürleri cadde üzerinde yağmursuyu deşarjı için yapılan giderlerin üzerindeki 3 mazgalın olmadığı fark etti. Hemen araçtan inen zabıta ekipleri olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler mazgal hırsızlarının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik kameralarının titizlikle incelerken, olaya karışan son model bir 34 plakalı otomobil olduğunu tespit etti. Hemen plakayı sorgulayan ekipleri araç sahibinin Bozüyük'te ikamet ettiğini, aracın da Ankara'da olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler hemen harekete geçerken, N.A. isimli şahsı yakaladı, aracına da el koydu. İl genelinde çaldığı mazgalları Ankara'da sattığı öğrenilen zanlı, Bozüyük'te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BİLECİK