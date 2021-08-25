Mazgal çalarken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı
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Mazgal çalarken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı

Mazgal çalarken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da önce akü çalıp sonra da mazgal çalarken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Adana'da önce akü çalıp sonra da mazgal çalarken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Ağustos'ta öğleden sonra merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Ö. (30) ve Erhan U. (30) motosikletli bir şekilde park halindeki bir otomobilin aküsünü çaldı. Ardından oradan ayrılan ikili, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ne geçti. Burada D-400 karayolu üzerindeki bir mazgalı çaldı. Zanlılar ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Zanlıların çaldığı mazgal transit yolda olduğundan kaza olmaması için polis bir süre yolda nöbet tuttu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Gökhan Ö.'nün daha önce işlediği hırsızlık suçlarından hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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