Mazeret tayini müjdesi nedir? Mazeret tayini ne zaman?
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Mazeret tayini müjdesi nedir? Mazeret tayini ne zaman?

Mazeret tayini müjdesi nedir? Mazeret tayini ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlere müjdeyi verdi. Peki, mazeret tayini ne zaman? Mazeret tayini müjdesi nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2021 yaz tatili mazeret ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleştiremeyen öğretmenler için atama hakkı tanındı. Mazeret tayini müjdesi nedir? Mazeret tayini ne zaman?

MAZERET TAYİNİ MÜJDESİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlere müjdeyi verdi. Yeni karara göre; 2021 yaz tatili mazeret ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleştiremeyen öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine atanacak.

Karar, "Bakan Özer'den Öğretmenlerimize Mazeret Tayini Müjdesi" başlığı ile duyuruldu. Bakan Özer, yaptığı açıklamada "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MAZERET ATAMASI NEDİR?

Öğretmenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme, engellilik durumuna göre yer değiştirme ve 'diğer nedenlere bağlı yer değiştirme' yapabilir. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde, öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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