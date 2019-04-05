Mazbatasını Alarak İmamoğlu'na Selam Gönderdi

Mazbatasını törenle alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Mart'ın sonu bahar dedik. Mart'ın sonunda İzmir'e bahar geldi. Sadece İzmir'e gelmeyecek, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin ve Adana'ya da gelecek demiştik. Yanılmadık. Buradan İstanbul'a selam olsun. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na selam olsun" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı adayı olarak girerek Konak Belediye Başkanı seçilen Abdül Batur, Kültürpark'ta 4 nolu holde düzenlenen törende meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı.

Seçimleri yüzde 63'lük oyla kazanan Batur resmi olarak da göreve başlamış oldu.

İmamoğlu'na selam gönderdi

Konak Belediye Başkanı Batur, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Konak tarihinin en yüksek oyunu alarak belediye başkanı olarak seçildiğine dikkat çekerek, "54 günlük seçim sürecinde bütün Konak'ı dolaşarak, problemleri, sıkıntıları vatandaşlarla paylaşarak süreci yürüttük. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla ve bütün örgütümüzle bu çalışmalar en yüksek noktada gerçekleşti. Buradan bütün Konaklı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Konak İzmir'in kalbi. İzmir'in kalbinde yapılacak çok operasyonlar, çalışmalar var. Biz bu çalışmaları en iyi şekilde yürüteceğiz. Özellikle de yeni yapacağımız kentsel dönüşüm, tarihe saygı projeleri, kentin ümidi olarak bekleyen projeler olarak çalışmalarımızı en iyi şekilde yürüteceğiz. Mart'ın sonu bahar dedik. Mart'ın sonunda İzmir'e bahar geldi. Sadece İzmir'e gelmeyecek, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin ve Adana'ya da gelecek demiştik. Yanılmadık. Buradan İstanbul'a selam olsun. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Emeği geçeni alın teri döken tüm partililerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA