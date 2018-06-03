Fenerbahçe Taraftarına Müjde: Mazbata Töreni Statta Taraftarlara Açık Yapılacak

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yeni başkan Ali Koç'un mazbata töreninin salı günü Ülker Stadı'nda taraftarlara açık olarak yapılacağını açıkladı.

ALİ KOÇ SARI LACİVERTLİ KULÜBÜN 37'NCİ BAŞKANI OLDU

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Koç seçildi. Ülker Stadyumu'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37'nci başkanı oldu.

MAZBATA TÖRENİ ÜLKER STADI'NDA TARAFTARLARA AÇIK YAPILACAK

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yeni başkan Ali Koç'un mazbata töreninin salı günü Ülker Stadı'nda taraftarlara açık olarak yapılacağını açıkladı.