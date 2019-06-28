Mazbata Kutlaması: İstanbul'da İmamoğlu Dönemi Başladı

Mazbata Kutlaması: İstanbul'da İmamoğlu Dönemi Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla Saraçhane'de binlerce kişi bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla Saraçhane'de binlerce kişi bir araya geldi. Vatandaşlar yeni dönemden beklentilerini DW Türkçe'ye anlattı.


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