Maysan Mando, 50. yıl vizyonuna odaklandı

Türkiye'nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi olan Maysan Mando, 50 yaşına giriyor. Şirket Genel Müdürü Anıl Yücetürk, önümüzdeki dönemde 30 milyon Dolarlık yeni yatırımla birlikte Türkiye'deki güçlerini daha da arttıracaklarını vurguladı.

Türkiye'nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi olan, orijinal ürün kanalı OEM'de onlarca dünya markasına hizmet veren Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk, şirketin 50. yılıyla ilgili çalışmalarını ve ileriye dönük hedeflerini aktardı. Maysan Mando'nun hızla devam eden yeni fabrika yatırımından ve gelecek odaklı çalışmalarından da bahseden Yücetürk, şirketin 30 milyon dolarlık yeni yatırımla birlikte Türkiye'deki amortisör gücünü daha da kuvvetlendirdiğini ve gelecek dönemde büyümeyi sürdüreceğini söyledi.

Geleceğin teknolojilerini üretiyor

Maysan Mando olarak, küresel müşteri talepleri doğrultusunda çağın gerekliliklerine uygun, yenilikçi ve katma değerli ürünler ürettiklerinin de altını çizen Yücetürk, "Maysan Mando olarak bu yıl, 50. kuruluş yıl dönümümüzü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi olarak, teknoloji geliştirme ve AR-GE odaklı çalışmalarımızla tamamen gelecek odaklı hareket ediyoruz. Ülkemize ve sektöre değer katmak adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" ifadelerini kullandı.

10. Aftermarket Konferansının altın sponsoru Maysan Mando oldu

Maysan Mando ayrıca, bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve otomotiv sektörü ile satış sonrası pazara dair yeni trend ve çalışmaların paylaşıldığı 10. Aftermarket Konferansı'na, 'altın sponsor' oldu. Otomotiv satış sonrası sektörüyle ilgili ürün ve hizmetler konusunda en önemli buluşmalardan biri olarak kabul edilen konferans, Sheraton Grand Ataşehir ev sahipliğinde düzenlendi. Organizasyonda Maysan Mando açmış olduğu stantta da misafirlerini ağırladı. Genel Müdür Yücetürk, Aftermarket Konferansı gibi değerli bir oluşuma sponsorluk desteği vermekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Zirvede aynı zamanda İstanbul'da merkezi kurulması planlanan Mando Aftermarket'in lansmanı da gerçekleştirildi. - BURSA

Kaynak: İHA