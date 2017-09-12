Mayok Tarafından Organize Edilen Yoga Etkinliği'ne İlgi Büyük

9 Eylül Cumartesi günü açık havada yapılan yoga etkinliğine kulüp üyeleri ve çevredeki halk oldukça büyük ilgi gösterdi. Katılımcılar önce yoga yaptılar ve sonra da yoganın hayatlarına neler kazandırdıklarını birbirleri ile paylaştılar. Etkinliğe katılanların bir kısmı hayatlarında ilk defa yoga yaptıklarını, özellikle nefes almakta zorlandıklarını ve mutlaka doğru nefesi öğrenmek gerektiğini bu etkinlikte anladıklarını söylediler.

MAYOK yetkilileri ücretsiz yoga etkinliklerine devam edeceklerini, sağlığa oldukça olumlu katkıları olan yoganın her gelir grubundan kişi tarafından ulaşılabilir olması için çabaladıklarını, belediyeler ile bu konuda ortak projeler geliştirmek için adımlar attıklarını belirttiler. Yoganın yüksek gelir grubuna hitap ettiği şeklinde bir önyargı olduğunu, bu halka açık ücretsiz etkinliklerle yogayı herkese sunmayı amaçladıklarını vurguladılar.

Herkes için Spor Federasyonu temsilcilerinin de etkinliğe katılmasından çok memnun olduklarını, Federasyon'un katkıları ve desteği ile Türkiye'nin her yerinde çok daha geniş çaplı ücretsiz etkiler düzenleyebileceklerini sözlerine ekledirler.