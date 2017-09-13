Maymun Selfie'si Davası" Sonuçlandı!

Bir maymunun çektiği selfie'lerin haklarının kime ait olduğu tartışması yıllardır sürüyordu. Ancak en sonunda bu savaş sona ermiş gibi gözüküyor. Kamera sahibi David Slater, PETA ve Blurb, federal mahkemenin bir karar vererek Slater'ın mı yoksa PETA'nın (Naruto adlı maymunun adına) mı haklara sahip olduğunu belirlemesinin öncesinde bir anlaşmaya varmış durumdalar. Bu anlaşma Slater'ın daha önce kazandığı mahkeme galibiyetini değiştirmiyor ancak gelecekteki selfie'lerden alacağı gelirin %25'ini, "Selfie Uzamanı" maymun Naruto ve türünün yaşam ortamını korumak için bağışlamasını gerekli kılıyor.



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Slater ve PETA, yaptıkları açıklamada bu davanın hayvanların hakları hakkında önemli sorunları gün yüzüne çıkarttığını ve hayvanların haklarının genişletilmesi gerektiğini düşündüklerini söylediler.



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Tabii ki bu davada Slater'ın en baştan itibaren büyük bir avantajı bulunmaktaydı. Her ne kadar dava içten hislerle ortaya çıkmış olsa da sahiplik hakları sadece insanlar için sunulmakta ve bu yüzden de PETA'nın maymun adına davayı kazanma şansı oldukça düşüktü. Ancak bu dava, sanatçı robotların insan etkisi olmadan ortaya bir ürün çıkartabildikleri günümüzde, sahiplik haklarını belirlemenin kolay olmadığını bir kez daha hatırlatması açısından önem taşıyor...





















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