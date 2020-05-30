Maymun Çetesi Koronavirüs Kan Testlerini Çaldı
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Maymun Çetesi Koronavirüs Kan Testlerini Çaldı

Hindistan'da yerel maymun çetesi, Meerut içerisinde yer alan tıp biriminin laboratuvarından COVID-19 testi pozitif çıkan hastaların kan örneklerini aldı.

Maymun Çetesi Koronavirüs Kan Testlerini Çaldı
30.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:50

Hindistan'da yerel maymun çetesi, Meerut içerisinde yer alan tıp biriminin laboratuvarından COVID-19 testi pozitif çıkan hastaların kan örneklerini aldı. Tıp kolejinin yöneticisi olan S.K. Garg, yaşanan olayı, "Maymunlar hâlâ tedavisi devam eden dört COVID-19 hastasının kan örnekleri alıp kaçtılar. Bu kan testlerini daha sonra maymunlardan geri almak zorunda kaldık" dedi.

Oldukça tuhaf görünen ve uydurma haber gibi gelse de, birçok güvenilir haber kuruluşu, bunu doğruladı. Elbette henüz birçok belirsizlik kendisini muhafaza ediyor. Bu olaya karışan maymunların koronavirüs kapması ve virüsü yayabilecek olması büyük endişe yaratıyor. Neyse ki yetkililer bu konuda çok hızlı davrandı ve olaya müdahale etti.

Maymun çetesi hastalığı geniş alana yayabilirdi

Felaket senaryosu yazılırsa, kan örnekleri Asya'nın ve Hindistan'ın virüs ulaşmamış birçok yeni bölgesine yayılabilirdi. Ülkede 165.799 vaka ve 4.706 ölüm var.

Yapılan incelemeler doğrultusunda S.K. Garg, "Maymunların koronavirüs kaptığına dair bir bulguya rastlanılmadı" dedi. Hastalık hayvan kökenli olduğu için diğer hayvanlara bulaşması oldukça doğal. Olaya karışan maymun çetesinin gözlem altında tutulmaları ve ileride tekrar test edilmeleri önemli.

Bu tür olaylar Hindistan için garip bir durum değil. Maymunlar şehirlere baskın düzenliyor, yiyecek çalıyor ve hatta insanlara saldırı bile düzenleyebiliyor. Hayvan kaynaklı hastalıkların Hindistan'da yayılma ihtimali ise bu tür olaylar nedeniyle son derece yüksek. Siz bu garip olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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