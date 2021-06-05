Mayısta yağışlar yüzde 50'den fazla azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mayısta yağışlar yüzde 50'den fazla azaldı

Mayısta yağışlar yüzde 50'den fazla azaldı
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de mayıs ayında yağışlar yüzde 50'den fazla azaldı.

Türkiye'de mayıs ayında yağışlar yüzde 50'den fazla azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, mayıs ayında Türkiye genelinde yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 56, bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 66 düştü.

Yağışlar, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne'nin güney kesimleri, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya çevreleri, İstanbul'un batısı, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun'un sahil kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise altında gerçekleşti.

Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlardaki azalma 80'leri aştı. Mayıs ayında il bazında en fazla yağış Düzce'de, en az yağış Muğla'da kaydedilirken, en fazla düşüş yüzde 98 ile yine Muğla'da yaşandı.

Yağışlı gün sayılarının Güney Ege, Antalya'nın batısı ve doğusu, Hatay'ın güneyi ve Gaziantep çevrelerinde 1 güne kadar düştüğü gözlemlendi. Batı ve Orta Karadeniz ile Kars çevrelerinde ise 10-15 gün aralığında yağışlı gün görüldü.

Bölgelerde yağış durumu

Marmara Bölgesi'nde ise yağışlar, mayısta mevsim normallerine göre yüzde 12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41 azaldı.

Ege Bölgesi'nde mayıs ayı yağışlarında mevsim normallerine göre yüzde 81, 2020 yılı mayıs ayına göre yüzde 89 azalma meydana geldi.

Akdeniz Bölgesi'nde de yağışlar geçen ay mevsim normallerine göre yüzde 83, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87 azalış gösterdi.

İç Anadolu Bölgesi'nde de mayıs yağışları mevsim normallerine ve 2020 yılı mayıs ayına göre yüzde 69 azalış kaydetti.

Karadeniz Bölgesi'ndeki yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 20, 2020 yılı mayıs ayına göre yüzde 40 geriledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 düşüş gösterdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlardaki azalış ise mevsim normallerine göre yüzde 83, 2020 yılı mayıs ayına göre yüzde 85'i buldu. Bölge geneli yağışlar son 30 yılın en düşük seviyesine indi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
Geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Nikos Dendias Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Sergen Demet Özdemir Fahriye Evcen Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Günok Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mayısta yağışlar yüzde 50'den fazla azaldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 13:31:25. #1.13#

title