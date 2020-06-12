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Mayısta 320 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında mayısta 320 firma için izin belgesi düzenlendi.

Mayısta 320 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
12.06.2020 09:01 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:17

Dahilde işleme rejimi kapsamında mayısta 320 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının mayıs ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayısta 320 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 yurt içi satış ve teslim, 57 vergi, resim ve harç istisnası belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 7 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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