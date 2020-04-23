“Mayısın ilk haftasından itibaren iyileşme başlar”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu'nun online toplantısına katılarak, Covid-19 salgınına ilişkin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
23.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:34
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu'nun online toplantısına katılarak, Covid-19 salgınına ilişkin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kaynak: Dunya.com