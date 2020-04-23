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Alinur Aktaş, Koronavirüs, Bursa, Ekonomi, Haber

“Mayısın ilk haftasından itibaren iyileşme başlar”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu'nun online toplantısına katılarak, Covid-19 salgınına ilişkin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

23.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:34
“Mayısın ilk haftasından itibaren iyileşme başlar”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu'nun online toplantısına katılarak, Covid-19 salgınına ilişkin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Dunya.com

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