Mayıs'ta kartapu oynadılar Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla evlerinin önünde kartopu oynadı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla evlerinde bulunan vatandaşlar, kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle yaşanan kar yağışını şaşkınlıkla karşıladı. Elbistan ilçesine bağlı Güblüce Mahallesinde sabah saatlerinde evlerinin penceresinden bakan vatandaşlar gözlerine inanamadı. Birkaç gün önce hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıktığı bölgede, bugün hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düştü.

Kar yağışıyla birlikte evlerinin önüne çıkan vatandaşlar ise çocuklarıyla kartopu oynayarak gönülleriyle eğlenme fırsatı buldular. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA