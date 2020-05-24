Mayıs'ta kar topu oynadılar Mayıs'ta kar topu oynadılar -Kahramanmaraş'ta Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nın ilk gününde hava sıcaklıkların aniden düşmesiyle yaşanan soğuk hava, yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde kar yağışına neden oldu.

Mayıs'ta kar topu oynadılar -Kahramanmaraş'ta Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nın ilk gününde hava sıcaklıkların aniden düşmesiyle yaşanan soğuk hava, yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde kar yağışına neden oldu. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla evlerinde bulunan vatandaşlar, kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle yaşanan kar yağışını şaşkınlıkla karşıladı. Elbistan ilçesine bağlı Güblüce Mahallesinde sabah saatlerinde evlerinin penceresinden bakan vatandaşlar gözlerine inanamadı. Birkaç gün önce hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıktığı bölgede, bugün hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düştü. Kar yağışıyla birlikte evlerinin önüne çıkan vatandaşlar ise çocuklarıyla kartopu oynayarak gönülleriyle eğlenme fırsatı buldular. Kaynak: İHA