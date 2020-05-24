Mayıs sonunda yağan kar Ardahan'ın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü Ardahan'ın yüksek kesimleri, kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı.

Ardahan'ın yüksek kesimleri, kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Ardahan'da gece etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Başta Çıldır ilçesindeki Kısır Dağı'nın tepeleri olmak üzere birçok yüksek rakımlı nokta mayıs ayının son günlerinde yağan karla beyaza büründü.

Kentin alçak rakımlı kesimlerinde ise sağanak aralıklarla etkili oluyor.

Kaynak: AA