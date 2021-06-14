Mayıs ayının "SUV pazarı lideri" Peugeot oldu
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Mayıs ayının "SUV pazarı lideri" Peugeot oldu

Mayıs ayının 'SUV pazarı lideri' Peugeot oldu
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Peugeot, yılın ilk 5 ayında toplam satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 büyüme kaydederken, mayıs ayını "SUV pazarının lideri" olarak tamamladı.

Peugeot, yılın ilk 5 ayında toplam satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 büyüme kaydederken, mayıs ayını "SUV pazarının lideri" olarak tamamladı.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yılın ilk 5 ayında toplam satışlarda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 büyüyerek 16 bin 933 adede ulaştı.

Yenilenen SUV ailesi ile Türkiye pazarındaki güçlü konumunu sürdüren Peugeot, mayıs ayında ise "SUV pazarının lideri" oldu.

Peugeot'nun SUV sınıfındaki temsilcileri Peugeot SUV 2008, Peugeot SUV 3008 ve Peugeot SUV 5008, geçen ay 1.971 adetlik toplam satışa ulaşarak yüzde 13,9 pazar payı elde etti. Şirket, bu sonuçla Türkiye pazarında hızla yükselen SUV sınıfında mayıs ayını zirvede tamamladı.

Peugeot SUV 2008 ise hem mayısta hem de ilk 5 ay toplamında B-SUV pazarının en çok tercih edilen modeli olarak öne çıkarken, Peugeot SUV 2008, ocak-mayıs döneminde kendi sınıfında yüzde 17,4 pazar payı ile zirvede yer aldı.

"Zorlu senede SUV liderliği çok değerli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, yıla oldukça hızlı başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2020 sonunda SUV 3008 ve 5008 yenilenmişti. 2021 yılının başında ise yeni 208'i Türkiye pazarına sunduk. Peugeot markası olarak ilk 5 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17 büyüme gerçekleştirerek 16 bin 933 adede ulaştık. Bu dönemde hafif ticari araç modellerimizde de yüzde 96 gibi ciddi bir büyüme kaydettik. Öte yandan, binek ve toplam pazar payımız geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar düştü. Bunun temel nedeni olarak küresel tedarik zincirinde yaşanan problemleri gösterebiliriz. Birçok marka gibi bizler de bu problemlerin etkisini gördük."

Ocak-mayıs döneminde iddialı SUV modellerle tüketicilerin ilgi odağı olduklarını ve mayıs ayı itibarıyla bu sınıfta liderliğe yükseldiklerini aktaran Anaç, Peugeot markası olarak gayet başarılı bir mayıs ayı geçirdiklerini bildirdi.

Anaç, "Toplam satışlarda 3 bin 75 adetle yüzde 5,6 pazar payı elde ettik. SUV segmentindeki iddialı modellerimiz 2008, 3008 ve 5008 ise bu alanda bize liderliği getirdi. Mayıs ayında SUV segmentinde yüzde 13,9 pazar payıyla pazarın lider olduk. B-SUV segmentinde ise SUV 2008 modelimizle hem mayıs ayında hem de ocak-mayıs döneminde lider pozisyonda bulunuyoruz. Bu kadar zorlu bir senede SUV'larımız ile lider olmak bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

"Mayıs rakamları talebin devam ettiğine işaret"

İbrahim Anaç, otomotiv pazarının 5 aylık dönemini de değerlendirdi. 2020'nin, dünyada etkisini gösteren pandemi sebebiyle tüm sektörlerde ticaretin ve iş yapış şekillerinin yeniden tasarlandığı zorlayıcı bir yıl olduğunu vurgulayan Anaç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 yılına da pandemi ve beraberinde getirdiği üretimdeki birtakım kısıtlamalarla giriş yapıldı. Ancak pazardaki büyüme hız kesmedi. Ocak-mayıs döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüdü ve 314 bin 882 adet olarak gerçekleşti. Binek otomobil pazarı ise aynı dönemde yüzde 69 büyüme kaydederek 247 bin 977 adet oldu. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı toplam pazarın üzerinde büyüdü. Hafif ticari araç pazarı ilk 5 ayda 66 bin 905 adet olarak gerçekleşti, yani geçen senenin aynı döneme göre büyüme yüzde 83'ü buldu.

İlk 5 ay, markalar bazında ürün tedarikinin çok önem kazandığı bir dönem oldu. Mayıs ayında karantina sebebiyle sadece 11 gün showroom'lar açıktı. Buna rağmen satış adedinin 54 bin 734 adet olarak gerçekleşmesi pazardaki talebin devam ettiğine işaret olarak alınabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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