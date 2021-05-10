Mayıs ayında zirai don uyarısı üreticileri harekete geçirdi
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Mayıs ayında zirai don uyarısı üreticileri harekete geçirdi

Mayıs ayında zirai don uyarısı üreticileri harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da Mayıs ayı olmasına rağmen zirai don uyarısı tehdidine karşı meyve üreticileri çiçeklerin zarar görmemesi için tenekelerde ateş yakarak ısı oluşturdu.

Bolu'da Mayıs ayı olmasına rağmen zirai don uyarısı tehdidine karşı meyve üreticileri çiçeklerin zarar görmemesi için tenekelerde ateş yakarak ısı oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde 2 gün boyunca zirai don yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Uyarının ardından gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 7 derecelere kadar düşmesiyle meyve üreticileri çiçek açan ağaçlarının zarar görmemesi için bahçelerindeki ağaçların altında tenekelerle ateş yaktı.

"İlk defa Mayıs ayında donla karşılaştım"

Bolu'nun Küçükberk Mahallesi'nde evinin bahçesinde meyve ağaçları bulunan İlker Karaoğulları, ilk kez ağaçların bu kadar yoğun çiçek açtığını ve ağaçları korumak için çalışma başlattıklarını söyledi. Karaoğlulları, "30'a yakın meyve ağacım var. 20-25 yıldan beri ilk defa meyve ağaçlarında bu kadar çiçek oluştu. Mayıs'ın 10'unda ziraat odası başkanının uyarısıyla don olacağı uyarısını aldık. Yıllardan beri de ilk defa Mayıs ayında don olayıyla karşı karşıya kaldık. Don olayından kurtulmanın en kolay yolu tenekelerle ateş yakarak donu önlemek için bir ısı oluşturmaya çalışıyoruz. Ağaçlardaki çiçekleri korumaya yönelik bir eylem türü. Bunu da sabaha kadar yaparak ağaçlarımızı koruyabildiğimiz kadar koruyacağız" dedi. - BOLU

Mayıs ayında zirai don uyarısı üreticileri harekete geçirdi
Mayıs ayında zirai don uyarısı üreticileri harekete geçirdi
Mayıs ayında zirai don uyarısı üreticileri harekete geçirdi
Mayıs ayında zirai don uyarısı üreticileri harekete geçirdi
Mayıs ayında zirai don uyarısı üreticileri harekete geçirdi
Mayıs ayında zirai don uyarısı üreticileri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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