Mayıs ayında yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu
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Mayıs ayında yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurdun bazı şehirlerinde mayıs ayında kar yağışı görüldü.

Yurdun bazı şehirlerinde mayıs ayında kar yağışı görüldü. Kars, Rize, Artvin, Trabzon ve Ardahan'ın yüksek kesimleri ilkbaharda beyaza büründü. Sivas'ta ise sıcaklığın aniden düşmesiyle yetkililer don uyarısı yaptı. Kars'ta gece etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü kentte yüksek kesimler yeniden beyaza büründü.

Kars'ta kent merkezine yağmur yağarken, yüksek kesimlere kar yağdı. Kar yağışı ve soğuk hava ekili alanları vurdu. Ekili alanlar dondan zarar görürken, Mayıs ayında yağan kar ise şaşırttı. Kar yağışından dolayı kentin etrafını çevreleyen dağlar adeta beyaza çiçek açtı.

Saklı Cennet Posof'a Mayıs karı yağdı. İki günlük yağmurlu havadan sonra gece kar yağınca her taraf beyaza büründü.

Ortalama rakımı 1583 metre olan serhat ilçe Posof ta yüksekliği 3 bin metreyi geçen dağlar la beraber Posof vadisi değişik renkleri yansıtmaya devam ediyor. Vadi de açan çiçeklere yağan kar da karışınca adeta renk armonisi oluştu.

(İHA)

Mayıs ayında yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu
Mayıs ayında yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu
Mayıs ayında yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu
Mayıs ayında yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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