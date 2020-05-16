Mayıs ayında sıcaktan asfalt eridi
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Mayıs ayında sıcaktan asfalt eridi

Mayıs ayında sıcaktan asfalt eridiDENİZLİ'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle asfalt eridi.

Mayıs ayında sıcaktan asfalt eridi
16.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:45

Mayıs ayında sıcaktan asfalt eridi

DENİZLİ'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle asfalt eridi. Karayolunda otomobillerinden inen sürücülerin ayakkabılarına eriyen asfalt yapıştı.

Mayıs ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yaklaşık 40 dereceyi bulan aşırı sıcak hava nedeniyle, Denizli- Antalya Karayolu Cankurtaran mevkisinde asfalt eridi. Karayolunun gidiş ve geliş yönlerindeki 5 kilometrelik alanda eriyen asfalt sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, araçlarına asfalt yapışmasını engellemek için mücadele verdi. Araçların lastikleri asfaltla kaplanırken, araçlarından inen sürücülerin ayakkabıları da eriyen asfalt oldu. Kamyonetiyle eriyen asfalt üzerinde seyreden Sürücü Ali Oktan, "Mayıs ayında bu kadar sıcak olmazdı. Bu yolu her gün kullanırım, bu ayda ilk kez asfaltın eridiği gördüm. Normal hava sıcaklığının 10 derece üzerinde galiba. Lastikler asfaltla kaplandı, başka bir zararımız yok" dedi. Otomobiliyle eriyen asfalttan geçen otomobil sürücüsü Tunahan Batur ise, "Normalde bu ayda bu kadar sıcak olmazdı. Ama çok sıcak, asfalt bile sıcağa dayanamayıp, eridi" diye konuştu.

Mayıs ayında sıcaktan asfalt eridi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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