Mayıs ayında poşetle kızak keyfi
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Mayıs ayında poşetle kızak keyfi

Mayıs ayında poşetle kızak keyfi Aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde trekking yaparak Munzur Dağı'na çıkan bir grup doğasever, Mayıs ayında kar üzerinde poşetle kızak keyfi yaşadı.

22.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:57

Mayıs ayında poşetle kızak keyfi

ERZİNCAN - Aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde trekking yaparak Munzur Dağı'na çıkan bir grup doğasever, Mayıs ayında kar üzerinde poşetle kızak keyfi yaşadı.

Erzincan'dan 3300 rakımlı Munzur Dağları'nın karlı zirvelerine yürüyerek çıkan bir grup doğasever vatandaş, Mayıs ayında kışı yaşadı. Hava sıcaklığının sıfır dereceyi bulduğu zirvede erimeyen karlı alanda poşetle kızak keyfi yaşayan vatandaşlar, doyasıya eğlendi.

Vatandaşlar sıcak günlerde poşetle kızak keyfi yaşamanın mutluluk verdiğini belirtti.

Mayıs ayında poşetle kızak keyfi

Kaynak: İHA

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