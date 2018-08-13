Mayıs Ayında Nikah Kıyan Seren Serengil ve Yaşar İpek, Dün Akşam Düğün Yaptı

Sunucu Seren Serengil ve Türkücü Yaşar İpek, mayıs ayında tatil için gittikleri Fransa'da sürpriz bir kararla evlenmişti. Çift, dün akşamda yakın dostlarının katıldığı bir düğün yaptı.

BODRUM'DA EVLENDİLER

Seren Serengil-Yaşar İpek çifti en sonunda bu akşam Bodrum'da düğün yaptı. Seren Serengil iki parçadan oluşan iddialı bir gelinlik giydi. Yaşar İpek de tamamı beyaz renkten oluşan bir damatlık giydi.

"HAYATIMDAKİ İKİ ÖNEMLİ ADAM"

Düğün fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Serengil,hem yakın arkadaşı hem de iş arkadaşı Cengiz Semercioğlu ile Yaşar ipek'le çektirdiği fotoğrafı "Hayatımda en önemli iki adam biri yol arkadaşım biri hayat arkadaşım" notuyla paylaştı.

Sabahın erken saatlerinde düğün hazırlıklarına başlayan ikiliden Serengil, düğün hazırlıklarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

100 BİN LİRALIK NİŞAN

Seren Serengil ve Yaşar İpek,nisan ayında Şile'de aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlanmıştı. 100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi katılmamıştı. Seren Serengil, konuyla ilgili "Ben öyle uygun gördüm. Evet, ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı" demişti.

İşte çiftin düğününden kareler...