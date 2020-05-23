Mayıs ayında Erciyes'teki yaylacılara kar sürprizi
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Mayıs ayında Erciyes'teki yaylacılara kar sürprizi

Mayıs ayında, yaylacılığın önemli merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kar yağışı ve soğuk etkili oldu.

Mayıs ayında Erciyes'teki yaylacılara kar sürprizi
23.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:15

Mayıs ayında, yaylacılığın önemli merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kar yağışı ve soğuk etkili oldu.

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Erciyes Dağı'ndaki yaylacılara zor anlar yaşattı.

2 bin 700 rakımlı Uzunyayla'da günler öncesinden çadır kuran Ahmet Koçak, kar yağışı sonrası soğuktan tüyleri donan eşeğinin görüntüsünü cep telefonuyla çekti.

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Koçak, zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini anlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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