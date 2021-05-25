MAYIS AYINDA ERCİYES'İN 3400 RAKIMINDA KAYAK YAPTILAR
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MAYIS AYINDA ERCİYES'İN 3400 RAKIMINDA KAYAK YAPTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HACILAR Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları, mayıs ayında karların erimediği Erciyes'in 3400 rakımında kayak yaparak, antrenmanlarına devam ediyor.

HACILAR Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları, mayıs ayında karların erimediği Erciyes'in 3400 rakımında kayak yaparak, antrenmanlarına devam ediyor.

HADAK'ın dağ kayağı sporcuları, yarışmalar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 10 sporcu, Mayıs ayı olmasına rağmen karların erimediği 3400 rakımda Erciyes'in eşsiz manzarasında kayak yaptı. Sporculara Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Duran başkanlık etti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Duran, 'Geçtiğimiz sezon dağ kayağı sporcularıyla beraber tırmanış antrenmanı ve sert zeminde kayak çalışmaları yaptık. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda Trabzon'da düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılım sağladık. HADAK olarak 3 yıldır dağ kayağı sporunu yapmaktayız. Milli sporcu yetiştirmek için çalışmalarımız sürüyor dedi.

MAYIS AYINDA ERCİYES'İN 3400 RAKIMINDA KAYAK YAPTILAR
MAYIS AYINDA ERCİYES'İN 3400 RAKIMINDA KAYAK YAPTILAR
MAYIS AYINDA ERCİYES'İN 3400 RAKIMINDA KAYAK YAPTILAR
MAYIS AYINDA ERCİYES'İN 3400 RAKIMINDA KAYAK YAPTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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