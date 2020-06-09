Mayıs ayında en çok 'Normalleşme Süreci' konuşuldu
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Mayıs ayında en çok 'Normalleşme Süreci' konuşuldu

MTM tarafından hazırlanan raporda, Mayıs ayının toplumsal yaşamda öne çıkan konuları belirlendi.

Mayıs ayında en çok 'Normalleşme Süreci' konuşuldu
09.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:22

MTM tarafından hazırlanan raporda, Mayıs ayının toplumsal yaşamda öne çıkan konuları belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, ay boyunca en çok konuşulan konu 'Normalleşme Süreci' olurken, 1 Mayıs ve 19 Mayıs kutlamaları da ay boyunca gündemde kaldı.

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre Türkiye, Mayıs ayında en çok koronavirüs önlemleri kapsamında gelişen Normalleşme Sürecine' odaklandı. Pandemi önlemleri nedeniyle bu yıl evlerde gerçekleştirilen 1 Mayıs ve 19 Mayıs kutlamaları da ay boyunca konuşulan konuların başında geldi.

Normalleşme Süreci konuşuldu

Türkiye, koronavirüs önlemleri kapsamında normalleşme planına başladı. Telekonferans yöntemiyle yapılan Kabine toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe olacağını söyledi.

Mayıs ayı normalleşme planında Sağlık Bakanlığı ülkede tüm sektörlerde 'Normalleşme Süreci'nde uygulanacak rehber dökümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara gönderdi. Buna göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni verildi. 7 ilde seyahat yasağı kaldırıldı. 25-26 Temmuz'a ertelenen YKS, 27-28 Haziran'a çekilirken, 7 Haziran'da yapılması planlanan LGS ise 20 Haziran'a ertelendi.

Alışveriş merkezlerinin, berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'ta açılmasına karar verildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki taksiler için tek-çift plaka uygulaması da 5 Mayıs'ta sona erdi. Süreçle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da 18 yaşa düşürüldüğünü açıkladı. Kademeli olarak gerçekleştirilmeye başlanan 'Normalleşme Süreci'nden Mayıs ayı boyunca medyada toplam 202 bin 690 haberde bahsedildi.

Kutlamalar evde gerçekleşti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl evlerinde kutladı. DİSK, KESK, TTB ve TMMOB'un salgın nedeniyle bu yıl kitlesel olarak kutlamama kararı almasının ardından, ülkenin dört bir yanında balkon ve camlarında alkışlarla kutlanan 1 Mayıs, ay boyunca 20 bin 243 habere de konu oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da pandemi gölgesinde kutlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği 19 Mayıs'ta kutlamalar, evlerde ve dijital ortam üzerinden sağlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için kapsamlı bir kutlama programı hazırladı. Yurdun dört bir yanında bakanlığa ait tesislerde milli sporcular, 19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümünde saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu Boğaz Köprüsü'nde hız denemesi ve 45 dakikalık panoramik İstanbul gösterisi yaptı de yaptı. Salgın önlemleri ile birlikte evlerde gerçekleşen 19 Mayıs kutlamaları, MTM'nin aynı raporuna göre ay boyunca 89 bin 428 haberde konuşuldu.

İki yeni pandemi hastanesi daha hizmete girdi

Aylardır gündemde yer edinen pandemi hastanelerinden ikisi hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan hastanelere ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve 'Hocaların hocası' olarak da anılan Prof. Dr. Murat Dilmener ile Prof. Dr. Feriha Öz'ün isimleri verildi. Açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın gerçekleştirdiği pandemi hastanelerinden ay boyunca medyada 7 bin 787 haberde bahsedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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