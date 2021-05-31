Mayıs ayında doyasıya kartopu keyfi
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Mayıs ayında doyasıya kartopu keyfi

Mayıs ayında doyasıya kartopu keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyündeki çocuklar, karlı dağa çıkarak Mayıs ayında doyasıya kartopu oynadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyündeki çocuklar, karlı dağa çıkarak Mayıs ayında doyasıya kartopu oynadı.

Yüksekova ilçe merkezinde yaz mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirirken, yüksek kesimlerde hala erimeyen kar ise çocukların eğlencesi oluyor. 2 bin 500 rakımlı Yeşiltaş köyünde karlı dağlara çıkan çocuklar, mayıs ayında kartopu oynamanın keyfini çıkardı.

Köye yakın dağın eteğinde çocukların kartopu oynadığı anları görüntüleyen Nuri Kartal, "Köyümüzde hala iki mevsim yaşanıyor. Çocuklar dilediği zaman kartopu oynuyor. Bunaltıcı havada kar üstünde oynayarak serinliyorlar. Dağın eteğinde kalan kar üzerinde çocukların kartopu oynadığını gördüm ve o eğlenceli anı telefonumla kaydettim. Köyümüzde iki mevsimin bir arada olması bizi mutlu ediyor" dedi.

(Metin Tek/İHA)

Mayıs ayında doyasıya kartopu keyfi
Mayıs ayında doyasıya kartopu keyfi
Mayıs ayında doyasıya kartopu keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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