Mayıs ayında "Don" zarara yol açtı
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Mayıs ayında "Don" zarara yol açtı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde gece saatlerinde yaşanan don olayının mısır, pancar ve patates ekili alanlarda büyük zarara yol açtığı bildirildi.

Mayıs ayında
23.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:16

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde gece saatlerinde yaşanan don olayının mısır, pancar ve patates ekili alanlarda büyük zarara yol açtığı bildirildi.

Aslanapa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bekdiş, yaptığı açıklamada, "İlçemizde, Mayıs ayında daha önce hiç yaşamadığmız don olayı yaşandı. Dün gece sıcaklığın aniden sıfırın altına düşmesinden dolayı meydana gelen don olayı sonrası, özellikle mısır, pancar ve patates ekili alanlarda büyük zarara yol açtığı görüldü. Üreticilerimiz mahsullerini söküp tekrar ekme yoluna gidecekler. Slajlık mısır, pancar ve patates yönünden oldukça geniş araziye sahip olan ilçemizde, don olayı dolayısıyla büyük maddi kayıp yaşamıştır. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ivedilikle bu durumu Bakanlığımıza bildirmek üzere hasar tespitine başlamışlardır. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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