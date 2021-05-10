Mayıs ayında dağlar beyaza büründü
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Mayıs ayında dağlar beyaza büründü

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Karlı dağlar Zirvesi karla kaplı kayak merkezi Kırağı tutmuş çiçekler Yol kenarında buz tutmuş küçük göletler Karlı dağlarla birlikte merada otlayan atlar Kars'ta Mayıs ayında dağlar beyaza büründüKARS (AA) – Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk ve yağışlı hava etkili oldu.

Karlı dağlar

Zirvesi karla kaplı kayak merkezi

Kırağı tutmuş çiçekler

Yol kenarında buz tutmuş küçük göletler

Karlı dağlarla birlikte merada otlayan atlar

Kars'ta Mayıs ayında dağlar beyaza büründü

KARS (AA) – Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk ve yağışlı hava etkili oldu.

Gece aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye düştü. Sabah saatlerinde Allahu ekber, Ağbaba, Küçük Süphan dağları le Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırında bulunan Köse dağı beyaza büründü. Bitkiler kırağı tuttu, küçük su göletleri buzla kaplandı.

Mayıs ayında dağlar beyaza büründü
Mayıs ayında dağlar beyaza büründü
Mayıs ayında dağlar beyaza büründü
Mayıs ayında dağlar beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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