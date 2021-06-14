TÜİK-Kredili konut satışları Mayıs'ta yıllık yüzde 42.9 düştü
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TÜİK-Kredili konut satışları Mayıs'ta yıllık yüzde 42.9 düştü

TÜİK-Kredili konut satışları Mayıs'ta yıllık yüzde 42.9 düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye genelinde "ipotekli" olarak tanımlanan kredili konut satışları, faiz oranlarındaki artışlar nedeniyle Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 42.9 azalarak 10 bin 560 adete, yılın ilk baş aylık döneminde de yüzde 54.3 azalışla 75 bin 290 adete geriledi.

Türkiye genelinde "ipotekli" olarak tanımlanan kredili konut satışları, faiz oranlarındaki artışlar nedeniyle Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 42.9 azalarak 10 bin 560 adete, yılın ilk baş aylık döneminde de yüzde 54.3 azalışla 75 bin 290 adete geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17.8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 210 konut satışı ve yüzde 20,9 pay ile ilk sırada yer aldı. Hakkari ve Şırnak illerinde ipotekli konut satışı gerçekleşmezken Ardahan'da yalnızca bir ipotekli konut satışı gerçekleşti.

Buna karşılık toplam konut satışları Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 16.2 artarak 59 bin 166 adete yükseldi. Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 8.0 artarak 18 bin 204'e çıktı ve toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30.8 oldu. İkinci el konut satışları ise aynı dönemde yüzde 20.2 artarak 40 bin 962 adete yükseldi.Toplam konut satışları Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 3.8 azalarak 418 bin 79 adete geriledi. Bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 54.3 azalışla 75 bin 290'a düşerken, diğer satış türleri ise yüzde 27 artışla 342 bin 789 adete çıktı. (Grafik)

 


TÜİK-Kredili konut satışları Mayıs'ta yıllık yüzde 42.9 düştü
TÜİK-Kredili konut satışları Mayıs'ta yıllık yüzde 42.9 düştü
TÜİK-Kredili konut satışları Mayıs'ta yıllık yüzde 42.9 düştü
TÜİK-Kredili konut satışları Mayıs'ta yıllık yüzde 42.9 düştü
TÜİK-Kredili konut satışları Mayıs'ta yıllık yüzde 42.9 düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TÜİK-Kredili konut satışları Mayıs'ta yıllık yüzde 42.9 düştü - Haberler Ekonomi
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