Mayıs ayında 5 metre karla mücadele
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Mayıs ayında 5 metre karla mücadele

Mayıs ayında 5 metre karla mücadele Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayıs ayına rağmen kar kalınlığının yaklaşık 5 metreyi bulduğu yolun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Mayıs ayında 5 metre karla mücadele
18.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:37

Mayıs ayında 5 metre karla mücadele

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayıs ayına rağmen kar kalınlığının yaklaşık 5 metreyi bulduğu yolun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ve ilçedeki şantiye şefliğine bağlı ekipler, 3 bin 400 rakımlı Varkavik Üs Bölgesine giden yolda, yer yer 5 metreyi bulan karı temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle sertleşen kar nedeniyle yer yer zorlanan ekipler, 13 kilometrelik yolun bazı bölümlerinde ekskavatör kullanmak zorunda kalıyor. Aralıksız yürütülen çalışmalar sonucunda yolun önümüzdeki günlerde açılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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